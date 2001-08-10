Тихоокеанское
информационное агентство
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11:51, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Военно-спортивные соревнования «Служить России» пройдут на Сахалине

Военно-спортивные соревнования «Служить России», посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на Сахалине с 5 по 7 февраля. В них участие пятнадцать команд старшеклассников со всего региона, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр внешкольной воспитательной работы.

В течение двух дней команды – победители муниципальных конкурсов будут демонстрировать своё мастерство на теоретических и практических конкурсных этапах. В том числе – представление команды («Визитка»), викторина на знание истории воинской славы («Интеллектуальный марш-бросок»), оказание доврачебной помощи («Медицинский пост»), сборка и разборка автомата («Наизготовку!»), облачение в химзащитную экипировку («Юный спасатель»), первенство по нормам ГТО («Спортивное многоборье»).

Торжественное открытие мероприятия состоится 5 февраля в 12.00 в ДК «Родина» Южно-Сахалинска. Подведение итогов и награждение пройдёт 7 февраля в 12.00 в культурно-досуговом центре Росгвардии.

Подробности по телефону: 8 (4242) 42-51-87 (доб. 109).

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