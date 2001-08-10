Первые участники Этапа Кубка мира прибыли в островной регион
Генеральный директор по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета Димитрие Лазаровски прибыл на Сахалин накануне, 3 февраля. Также для участия в Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» на остров прилетела паралимпийская сборная команда России, сообщили в региональном министерстве спорта.
От сборной России на остров прибыли призёр Паралимпийских игр, победитель Этапов Кубка мира Александр Алябьев, многократный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев, Алексей Микушин и старший тренер Александр Назаров.
- Наши ребята находятся в хорошей форме, мы все серьёзно готовились к этим стартам. У нас будут очень серьёзные соперники. Среди них призёр и победитель Паралимпийских игр австриец Маркус Зальхер, француз Артур Буашет, призёр и победитель Паралимпиад, победитель Кубка мира в общем зачёте, многократная чемпионка различных Паралимпийских игр француженка Мария Боше. Помимо этого, на соревнования приедет сильная пара слабовидящих спортсменов из Италии, а также серьёзный соперник из Норвегии, - рассказал тренер паралимпийской сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Александр Назаров.
Россия будет представлена на Этапе Кубка мира в двух категориях. Первая – федерация слепых и слабовидящих спортсменов. Среди её представителей победитель и призёр Паралимпийских игр Валерий Редкозубов, чемпион мира и призёр Этапов Кубка мира Иван Францев, а также молодые спортсменки Юлия Мосова и Лидия Фригель. Вторая категория - федерация спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди них Александр Алябьев, Алексей Бугаев и неоднократный призёр Этапов Кубка мира Варвара Ворочихина. Также приедут молодые спортсмены, подающие надежды – Анастасия Хорышева и Алексей Микушин.
Для Александра Алябьева нынешнее прибытие на Сахалин не первое. К тому же он выступает за островной регион на различных всероссийских соревнованиях.
- Долетели до Южно-Сахалинска замечательно. Отдельно радует то, что мы уже изучили склоны горы Большевик. Снег на ней всегда хороший, подготовка трасс тоже на высоком уровне. Будем бороться до самого конца. На Сахалин я прилетаю как домой, всегда с радостью, - рассказал Александр Алябьев.
За здоровьем спортсменов российской сборной следит врач Лариса Жуковская. Она также прилетела на Сахалин вместе с горнолыжниками.
- У меня всегда самые великолепные впечатления от Сахалина – от людей, природы и самого острова. Здесь мы уже не в первый раз – на острове мы готовились к Паралимпиаде в Корее. Всегда очень сильно переживаю за наших ребят – порой до слёз. Надеюсь, что на Этапе Кубка мира выступим на самом высшем уровне, - поделилась впечатлениями врач паралимпийской сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с ПОДА Лариса Жуковская.
В этот же день другим рейсом в островной регион прибыл генеральный директор Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта Димитрие Лазаровски. Он поблагодарил всех за возможность организации и проведения Этапа Кубка мира на сахалинской земле. Также Димитрие Лазаровски поделился подробностями предстоящих соревнований и рассказал о планах на будущее.
- На Этапе Кубка мира, который состоится на Сахалине, впервые проведут параллельную гонку по новым правилам. Я уверен, она будет очень интересной. На сегодняшний день мы довольны тем, как проходит подготовка к мероприятию. Надеемся, что в дальнейшем мы проведём на Сахалине не только Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, но и по сноуборду, лыжным гонкам и биатлону, - отметил гендиректор по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета Дмитрий Лазаровски.
4 и 5 февраля президент мировой федерации спасателей Лука Сарделли (Италия) поведёт обучение среди спасателей.
Напомним, Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» пройдёт с 9 по 21 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из 10 стран мира. Уже 4 февраля на Сахалин прибудут спортсмены сборной команды США.
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