Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина продолжается в Нижнем Тагиле. Награды состязаний оспаривают юноши и девушки 15-17 лет. Накануне прошли командные состязания юношей на трамплине К-90, сообщает пресс-служба островного минспорта.

На старт вышли 14 команд, в составе каждой из которых выступали по четыре «летающих лыжника». По итогам квалификации (первая попытка) восемь сильнейших команд продолжили борьбу за награды во второй попытке.

В итоге первое место заняла сборная команда Москвы (748,6 очков). На втором месте – Свердловская область (730,5 очков), на третьем – Сахалинская область (674,8 очков).

Бронзовыми призерами первенства страны в составе островной сборной стали Сергей Цуркан, Даниил Красковский, Артем Мясников и Максим Колобов. Все они - воспитанники СШОР зимних видов спорта Южно-Сахалинска).