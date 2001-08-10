Островитяне отправятся на чемпионат и первенство России по чир спорту

Чемпионат и первенство Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваль «Зимний» прошли в учебно-тренировочном центре «Восток». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Около 250 спортсменов показывали свои навыки в дисциплинах чир-фристайл, чир-джаз и чир-хип-хоп. На площадке были представлены групповые выступления, а также двойки и соло. Соревнования были разделены на возрастные категории «бэби», «мальчики, девочки», «юниоры, юниорки» и «мужчины, женщины».

По результатам фестиваля «Зимний» победителями в своих возрастных группах и категориях стали Дарья Глоба и Доля Алина, Дарья Можаровская и Мирослава Шпаковская, Виктория Корогвик и Алия Садыкова, Полина Мягченкова, Виктория Боканева, Олеся Борова и Сания Садыкова, Дарья Глба и Алина Доля, Дарья Байкова и Ксения Остапенко, Милана Пономарева и Нелли Снегуркова, невельский "Грэйс Рубин", южно-сахалинский "Грэйс Старс", а также "Грэйс Топаз" из Корсакова.

Победителями первенства и чемпионата Сахалинской области по чир спорту стали "Кристалл Грэйс" из Южно-Сахалинска, Маргарита Булыдина и Милана Енина, Яна Кривобокова и Арина Юн, Эльвира Баранова и Ю Ми Ким, южно-сахалинский "Грэйс Старс", Анастасия Баранова и Милена Зырянова, Милана Меркулова и Алекса Юн, Кристина Лапыренок и Алеся Сабирова, "Грэйс Топаз" из Корсакова и "Грэйс Старс" из Южно-Сахалинска.

Спортсменки и команды, занявшие первые места отправятся на чемпионат и первенство России по чир спорту. Они пройдут с 21 по 24 февраля в Москве.