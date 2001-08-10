Водительские права и абонемент в тренажёрный зал получат победители «Лыжни России»
Продолжается приём заявок на всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Регистрация продлится до 7 февраля. Подать заявку на участие можно по адресам: Южно-Сахалинск, ул. Горького, 33, лыже-биатлонный комплекс, 1 этаж, с 15:00 до 19:00; село Троицкое, ул. Центральная 39, с 10:00 до 17:00. Также заявку можно отправить по электронной почте: troitsk_sportscool@mail.ru.
Единственное требование к желающим принять участие в соревнованиях – наличие справки о допуске. Её можно получить в Сахалинском областном врачебно-физкультурном диспансере по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 29а, либо в поликлинике по месту прописки. С собой необходимо иметь паспорт и страховой полис.
Ожидается, что в «Лыжне России 2020» примут участие около 1500 сахалинцев. Им предстоит пробежать одну из четырёх дистанций, в зависимости от возрастной группы: 200 метров, 2, 5 или 10 километров. Открытие соревнований состоится 8 февраля в 11:35 на территории лыжной трассы села Троицкое, первые старты пройдут в 12:00.
Победителей и призёров будут ждать кубки, дипломы и медали. Сахалинцы, занявшие первое место на 10-километровой дистанции получат абонемент в один из популярных тренажёрных залов. Обладателям первых мест на трассе 5 км ДОСААФ подарит бесплатное обучение на водительские права любой категории. Также для всех посетителей мероприятия пройдёт розыгрыш ценных призов.
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