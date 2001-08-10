Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов
Обучающий семинар для спасателей, которые будут задействованы на Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», начал работу в Южно-Сахалинске. Своими знаниями и опытом с участниками семинара поделился президент международной федерации спасателей Лука Сарделли (Италия), сообщила ТИА "Острова" пресс-служба регионального минспорта.
Вопросы безопасности участников и гостей спортивного мероприятия стоят на особом контроле у его организаторов. Поэтому неудивительно, что столь пристальное внимание уделяется работе спасателей.
- Я думаю, что наши аттестованные сотрудники к этому мероприятию готовы. У нас уже есть наработанный опыт, полученный на различных соревнованиях, в том числе и международного масштаба. Но, конечно, у парасоревнований есть свои особенности. Поэтому очень хорошо, что специалист такого уровня, как Лука Сарделли поделится с ними своим опытом и знаниями. Помимо людей к соревнованиям готова и специальная техника. У спасателей есть все необходимое для быстрого реагирования: снегоходы, а также акья (специальные носилки, с помощью которых спасатели проводят эвакуацию, спускаясь на лыжах). Но хочется надеяться, что состязания пройдут без эксцессов, и спецтехника нам не понадобится, - говорит управляющий СТК «Горный воздух» Никита Буланенко.
По словам президента мировой федерации спасателей Луки Сарделли, лучший способ борьбы с инцидентами на склоне – это их предотвращение.
- Задача обучения в том, чтобы проводить превентивные меры безопасности парагорнолыжников, - считает Лука Сарделли. - Для спасателей важны как скорость принятия решений, так и скорость реагирования на всевозможные ситуации. Над этими компонентами мы и будем работать. У нас заготовлены презентации и видеоматериалы, где мы расскажем, о наиболее часто встречающихся травмах у различных групп параспортсменов и мерах реагирования на происшествия.
Участники семинара с интересом слушали лектора, анализировали различные ситуации и моделировали свои действия в случае их возникновения.
- Семинар очень полезный. Несмотря на то, что у нас всех есть уже определенный опыт, важны нюансы работы именно со спортсменами с ограниченной подвижностью, - считает спасатель Павел Громов.
Семинар состоит из двух частей. С утра спасатели прослушали теоретическую часть. А после обеда все поднялись на склоны СТК «Горный воздух», где были проведены практические занятия.
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