Тихоокеанское
информационное агентство
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10:36, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов

Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов

Обучающий семинар для спасателей, которые будут задействованы на Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020», начал работу в Южно-Сахалинске. Своими знаниями и опытом с участниками семинара поделился президент международной федерации спасателей Лука Сарделли (Италия), сообщила ТИА "Острова" пресс-служба регионального минспорта.

Вопросы безопасности участников и гостей спортивного мероприятия стоят на особом контроле у его организаторов. Поэтому неудивительно, что столь пристальное внимание уделяется работе спасателей.

- Я думаю, что наши аттестованные сотрудники к этому мероприятию готовы. У нас уже есть наработанный опыт, полученный на различных соревнованиях, в том числе и международного масштаба. Но, конечно, у парасоревнований есть свои особенности. Поэтому очень хорошо, что специалист такого уровня, как Лука Сарделли поделится с ними своим опытом и знаниями. Помимо людей к соревнованиям готова и специальная техника. У спасателей есть все необходимое для быстрого реагирования: снегоходы, а также акья (специальные носилки, с помощью которых спасатели проводят эвакуацию, спускаясь на лыжах). Но хочется надеяться, что состязания пройдут без эксцессов, и спецтехника нам не понадобится, - говорит управляющий СТК «Горный воздух» Никита Буланенко.

По словам президента мировой федерации спасателей Луки Сарделли, лучший способ борьбы с инцидентами на склоне – это их предотвращение.

- Задача обучения в том, чтобы проводить превентивные меры безопасности парагорнолыжников, - считает Лука Сарделли. - Для спасателей важны как скорость принятия решений, так и скорость реагирования на всевозможные ситуации. Над этими компонентами мы и будем работать. У нас заготовлены презентации и видеоматериалы, где мы расскажем, о наиболее часто встречающихся травмах у различных групп параспортсменов и мерах реагирования на происшествия.

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Участники семинара с интересом слушали лектора, анализировали различные ситуации и моделировали свои действия в случае их возникновения.

- Семинар очень полезный. Несмотря на то, что у нас всех есть уже определенный опыт, важны нюансы работы именно со спортсменами с ограниченной подвижностью, - считает спасатель Павел Громов.

Семинар состоит из двух частей. С утра спасатели прослушали теоретическую часть. А после обеда все поднялись на склоны СТК «Горный воздух», где были проведены практические занятия.

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