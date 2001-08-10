Участников плей-офф этапа чемпионата «Хоккей в валенках» выбрали в Южно-Сахалинске
Участников плей-офф городского этапа чемпионата Детсадовской семейной спортивной Лиги "Хоккей в валенках" определили в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Так, в группе «В» сразу три команды - «Журавленок», «Солнышко» и «Черемушки» набрали по четыре очка, и если по лучшей разнице забитых и пропущенных голов «журавлята» и «солнышки» напрямую проходили в следующий этап соревнований, то «Черемушкам» пришлось ждать результатов результатов матчей в группе «С». И кульминацией всего заключительного тура стала голевая «перестрелка» в папином периоде матча между «Сказкой» и «Ягодкой», определившая окончательный состав участников плей-офф: в течении тридцати секунд команды трижды заставляли судью начинать с центра поля и, если при счете 3:2 (после точного броска Юрия Боршош) в плей-офф проходила «Ягодка», то уже через несколько секунд гол в исполнении Константина Урбановича (3:3) вывел в плей-офф и «Сказку», и «Огонек», и «Черемушки» - всех, кроме «Ягодки».
В группе «А» чёмпион южно-сахалинской Лиги «Полянка» сверхуверенно выиграла у «Дюймовочки» - 7:1 и, одержав четыре победы в четырех играх, с первого места вышла из группы. Со второго места, имея в активе три победы, в плей-офф вышла семейная команда детского садика «Кораблик». А вот обладателя третьей путевки в плей-офф в этой группе снова пришлось определять по дополнительным показателям. Три команды - «Светлячок», «Дюймовочка» и «Русалочка» - в играх между собой набрали по одной победе, и по лучшей разнице забитых и пропущенных голов борьбу за Кубок «Хоккей в валенках» продолжит «Светлячок».
В итоге в четвертьфинал южносахалинского розыгрыша Кубка «Хоккей в валенках» пробились команды детских садиков «Полянка», «Журавленок», «Сказка», «Кораблик», «Солнышко», «Огонек», а также «Светлячок» и «Черемушки».
Игры 1/4 финала пройдут в предстощую субботу, 8 февраля в городском парке Южно-Сахалинка. Начало в 13:00.
Результаты матчей заключительного тура группового этапа, 1 февраля:
Группа А.
Полянка - Дюймовочка - 7:1 (дети - 1:0; мамы - 4:0; папы - 3:1);
Кораблик - Русалочка - 5:2 (3:0; 0:0; 2:2);
Дюймовочка - Светлячок - 0:4 (0:1; 0:1; 0:2);
Кораблик - Светлячок - 4:3 (0:0; 0:2; 4:1).
Группа В.
Журавленок - Белоснежка - 10:1 (2:0; 3:1; 5:0);
Солнышко - Черемушки - 1:2 (1:0; 0:0; 0:2).
Группа С.
Сказка - Ягодка - 3:3 (1:0; 0:2; 2:1);
Огонек - Жемчужина - 3:1 (1:0; 0:0; 2:1).
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