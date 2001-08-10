Представители десяти стран поучаствуют в паралимпийском этапе Кубка мира на Сахалине

Горнолыжники из 10 стран поучаствуют в паралимпийском этапе Кубка мира на Сахалине. Заявлены спортсмены из России, США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии, Словакии. Такая информация накануне прозвучала на совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко.

Как ТИА "Острова" рассказали в островном правительстве, все спортсмены – участники, призеры и победители Паралимпийских игр разных лет. Всего в престижных международных соревнованиях на Сахалине примут участие более 40 горнолыжников, 80 судей, 100 волонтеров.

Состязания пройдут на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» с 9 по 21 февраля. В программе – пять дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск.

– У нас есть опыт проведения масштабных спортивных состязаний. Но участников этапа Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту Сахалин принимает впервые. Необходимо проследить, чтобы все прошло на высшем уровне. Начиная от подготовки трасс и удобного размещения, заканчивая вкусными обедами и зрелищными концертами. Особое внимание мы должны уделить безопасности и медицинскому обеспечению, – отметил Валерий Лимаренко.

Основными трассами станут «Спортивная» и «Спортивный рукав», резервной – «Армейка». Эксперты Международного паралимпийского комитета высоко оценили готовность островного региона к этапу Кубка мира. Дополнительно независимую оценку провел технический делегат международной ассоциации инструкторов Санди Муровец (Словения).

Как рассказал министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков, в судейскую бригаду вошли 80 специалистов, из них 70 – приезжих. Главным судьей на этапе Кубка мира станет Светлана Ермакова из Сахалинской области.

Организаторам окажут помощь 100 волонтеров по 11 направлениям. Иностранных гостей будут сопровождать волонтеры-атташе, которые свободно владеют английским. Группа добровольцев будет встречать сборные команды в аэропорту Шереметьево.

Для участников соревнований забронировали 20 автобусов и гостиничный фонд, предусмотрено трехразовое питание. На «Горном воздухе» установят передвижной медицинский пункт, будут дежурить кареты скорой помощи. Безопасность будут обеспечивать 50 сотрудников полиции, а также работники частных охранных предприятий, спасатели. Онлайн-трансляции соревнований можно будет увидеть в разных странах мира.

Церемония открытия этапа Кубка мира по горнолыжному спорту состоится 9 февраля, в 18 часов, с восточной стороны входной группы «Горного воздуха». Здесь же будут проходить ежедневные церемонии награждения.