«Сахалинских акул» ждут две игры с «Динамо-Москвой»

«Сахалинские Акулы» начинают выездную серию, состоящую из четырёх матчей. Первым соперником островитян станет «Динамо-Москва». 6 и 8 февраля команды встретятся на льду спорткомплекса «Юбилейный» в Твери, пишет пресс-служба островного министерства спорта.

МХК «Динамо – Москва» был основан в 2009 году для выступлений на чемпионате МХЛ. Команда четырежды попадала в плей-офф и сейчас является одним из лидеров таблицы Париматч чемпионата МХЛ Западной конференции. «Бело-голубые» расположились на шестом месте таблицы с 65 очками в активе, набранными в 54 играх. Последним соперником «динамовцев» были «Крылья Советов». Тогда в Сетуни гости уступили хозяевам льда со счётом 1:3, но смогли взять реванш во втором – 5:1.

Лидирующую позицию в команде занимает Иван Дидковский. За 33 матча нападающий заработал 29 (17+12) очков.

«Сахалинские Акулы» после двух побед над «Тайфуном» в Южно-Сахалинске поднялись на 11 строчку турнирной таблицы. За 54 матча островной коллектив заработал 52 очка. Лидерство в руках Руслана Ахметвалиева. В личном зачёте нападающего 36 (12+24) очков, набранных в 52 играх.

За всю историю существования Лиги команды встречались 10 раз. Из них «Динамо» семь раз оказывались сильнее «Акул». В текущем сезоне сахалинцы уже принимали на домашнем льду «бело-голубых». В этих матчах команды поделили между собой очки: «акулы» уступили в первом (1:4), но взяли реванш с зеркальным счётом во втором.

Увидеть противостояние команд сахалинские болельщики смогут в 3:00 по местному времени. Матч будет транслироваться на Youtube-канале МХЛ.