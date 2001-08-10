Участников «Троицкого лыжного марафона» ждут оригинальные награды

Традиционный «Троицкий лыжный марафон» состоится в Троицком 22 и 23 февраля на улице Центральная, 39. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас, перейдя по ссылке, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Анивского района.

Организаторы отмечают, в этом году для победителей подготовили оригинальные награды. Так, в первый день соревнований, 22 февраля, помимо призеров все участники забегов 2001 года рождения и старше получат оригинальный значок лыжника. Во второй день состязаний все дошедшие до финиша получат медаль финишера, на которую смогут прикрепить значок, полученный ранее. Таким образом, как в конструкторе Лего, будет собрана полноценная медаль участника Троицкого марафона 2020. Как она будет выглядеть - организаторы пока не показывают.

Кроме того, все участники забегов на 50 км и женщины, пробежавшие дистанцию 30 км., получат в подарок нагрудные номера, шарф-маску бафф и повязку. Участников детских забегов на финише будут ждать брелоки и сладкие призы.