Паралимпийцы опробовали склоны сахалинского «Горного воздуха»

Спортсмены паралимпийской сборной команды России провели первую тренировку в рамках подготовки к Этапу Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020».

Как сообщили в областном минспорта, на западном склоне «Горного воздуха» лыжники отрабатывали спуски в дисциплине слалом-гигант. Среди спортсменов - призёр Паралимпийских игр, победитель Этапов Кубка мира Александр Алябьев, многократный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев и молодой участник сборной Алексей Микушин.

- Сегодня достаточно холодно. Погода влияет на самочувствие – приходится больше разминаться, чтобы согреться, а это забирает немного энергии. Как результат – показатели спусков немного ниже, чем обычно. К тому же из-за низких температур снег перемерзает и скольжение немного замедляется, - поделился впечатлениями Алексей Бугаев.

По словам спортсменов, сейчас для них главное – сосредоточиться на тренировках, а также подобрать инвентарь. С собой они привезли много лыж, из которого предстоит отобрать те, которые будут лучше всего скользить на островных трассах.

- Склоны очень хорошие, качественные. Сахалин определённо готов принимать Этап Кубка мира. Надеюсь, остров поможет нам, и мы покажем на соревнованиях наилучшие результаты, - рассказал старший тренер паралимпийской сборной команды России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров.

Российская сборная продолжит отрабатывать спуски на склонах СТК «Горный воздух». До официальной тренировки, которая состоится 9 февраля, спортсмены планируют провести на сахалинских трассах ещё три дня.