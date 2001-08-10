Главные соперники России на Этапе Кубка мира – Швейцария и Франция

Паралимпийская сборная команда Швейцарии прибыла в островной регион для участия в Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020».

Как сообщили в министерстве спорта области, в составе сборной прилетели Робин Куше, Бигна Шмидт, Мурат Пели, призёр Паралимпиады в Торино Томас Фил и обладатель трёх золотых медалей Паралимпийских игр в Пхёнчхане Тео Гмур.

- Мы недавно закончили участие в соревнованиях в Словении, потом выступали у себя на родине, в Швейцарии и после небольшого отдыха отправились к вам, на Сахалин, - рассказал главный тренер сборной Швейцарии Грегори Шамбаз.

По словам тренера и спортсменов, прежде они ничего не слышали о Сахалине, однако многие из них посещали Россию в рамках участия в Паралимпиаде в Сочи.

- К Этапу Кубка мира я начал готовиться около месяца назад. Самыми серьёзными соперниками на соревнованиях для меня станут французский спортсмен Артур Бушет и россиянин Алексей Бугаев. Однако, я надеюсь показать свой наилучший результат и подняться на первую ступень пьедестала, - рассказал член швейцарской сборной Томас Фил.

Уже завтра спортсмены планируют приступить к первым тренировкам на сахалинской земле.