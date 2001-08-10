Островные каратисты завоевали 11 медалей всероссийских соревнований
Всероссийские соревнования по каратэ «Невский факел» прошли в Санкт-Петербурге. Около 900 спортсменов из 28 регионов России боролись за первые места. Всего на состязаниях был разыгран 51 комплект наград, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
По итогам соревнований сборная команда Сахалинской области заняла третье место общекомандного рейтинга с 11 медалями - пятью золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми.
Золото в копилку сборной команды Сахалинской области принесли мастер спорта России по каратэ Ольга Салкова (женщины 16 лет и старше, ката), Сон Чен Су (юниоры 16-17 лет, кумитэ до 55кг) и Заур Керимов (юноши 14-15 лет, кумитэ свыше 70 кг).
В командном кумитэ среди юниорок 16-17 лет первыми стали Дарья Афонина и Екатерина Ефремова, среди юношей 14-15 лет победу одержали Виктор Медведев, Георгий Коваленко, Заур Керимов и Роман Пильгуй.
Серебряные медали соревнований завоевали Варвара Френзюк (девушки 14-15 лет, кумитэ свыше 54 кг) и команда девушек 14-15 лет по кумитэ: Варвара Френзюк и Эллина Мороз.
Третьими на турнире стали Анна Миранкова (юниорки 16-17, ката), Даниил Петраков (юниоры 16-17 лет, кумитэ до 76 кг), Роман Сова (юноши 12-13 лет, кумитэ свыше 55 кг) и команда юношей 12-13 лет по кумитэ: Максим Пе и Роман Сова.
Варвара Френзюк и Заур Керимов на прошедших соревнованиях выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.
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