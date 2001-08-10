Американские паралимпийцы прибыли на Сахалин
Спортсмены паралимпийской сборной команды США прибыли на Сахалин для участия в Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020». Об этом сообщает пресс-служба островного министерства спорта.
На соревнованиях команду будут представлять Эллисон Канкул, Томас Уэлш, Спенсер Вуд, а также двое именитых горнолыжников – победитель и призёр Паралимпиады в Пхёнчхане Эндрю Курка, а также победительница и призёрка Паралимпийских игр в Торино, Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане Лори Стивенс.
По словам американских спортсменов, на Сахалине прежде они не бывали. Однако, перед прибытием постарались узнать побольше об островном регионе.
- Сахалин очень похож на мою родину – Аляску. Здесь такие же горы и очень похожая температура, так что я чувствую себя как дома, - поделился впечатлениями Эндрю Курка. – На Этапе Кубка мира моими главными конкурентами станут норвежец Йеспер Педерсен, россиянин Алексей Бугаев и спортсмен из нашей команды Томас Уолш.
На следующий день после прилёта на Сахалин, спортсмены приняли участие в практическом занятии в рамках обучающего семинара под руководством президента международной федерации спасателей Луки Сарделли (Италия). Оно было посвящено отработке мер реагирования на экстренные ситуации, которые могут возникнуть в ходе соревнований.
- Мы покажем вам, что вы должны делать, если на трассе упадет один из участников, - рассказал Лука Сарделли. – Вам предстоит подготовить и эвакуировать параспортсмена, получившего травму. Не забывайте, что ваша команда должна четко знать свои роли. Вы должны говорить спортсмену, что вы будете делать и для чего это нужно. Ваши действия должны быть очень деликатными и бережными.
В отработке нештатной ситуации спасателям помог Эндрю Курка из США, который готовится к участию в этапе Кубка Мира. По его словам, он довольно часто падал на склонах, поэтому с удовольствием поделится своими знаниями с местными спасателями, чтобы они знали, какие проблемы их могут ожидать в ходе соревнований.
- Цель упражнений заключалась в том, чтобы смоделировать ситуацию, когда параспортсмену понадобится срочная помощь на склоне. Ребята сделали все правильно, у них хорошая команда. Я приехал, чтобы хорошо откататься на соревнованиях. Но если еще получится чем-то помочь местным ребятам, то будет вообще замечательное путешествие, - сказал Эндрю Курка.
Мнение параспортсмена подтвердил и Лука Сарделли. Президент международной федерации спасателей проанализировал действия сахалинской команды и дал ей высокую оценку.
- Everything was OK, - резюмировал специалист.
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