Островитяне взяли две медали в первый день Кубка России по тяжелой атлетике
Кубок России по тяжелой атлетике стартовал в Санкт-Петербурге. Состязания являются заключительным этапом отбора на чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Москве. На помост в городе на Неве выйдут около 300 атлетов. Среди них - заслуженные мастера спорта России Татьяна Каширина, Алексей Ловчев и много других спортсменов мирового уровня, пишет сахалинское министерство спорта.
- В первый день борьбу за медали начали самые легкие весовые категории. В весе до 45 кг третье место заняла мастер спорта из Холмска Анастасия Корчагина. Бронзовую медаль ей принес результат 59 кг в рывке и 70 кг в толчке. А в весе до 55 кг у мужчин золотую награду завоевал Геннадий Зыков. В рывке сахалинец выигрывал у своих конкурентов всего лишь 1 кг, но в толчке он не оставил им никаких шансов, результативно использовав все свои попытки. Результат Зыкова – 98 кг в рывке и 118 кг в толчке, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Артур Никитин.
Соревнования в Санкт-Петербурге продолжаются. К выходу на помост готовятся островные мастера спорта международного класса Яна Григорьева, Ляйсан Махиянова, Максим Матвеев, мастера спорта Алексей Емельяненко, Саид Маматкулов, Анастасия Заприкутенко.
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