«Сахалинские Акулы» уступили московскому «Динамо»

Первый матч выездной серии «Сахалинских Акул» против московского «Динамо» состоялся в Твери накануне, 6 февраля. Команды встретились на льду спортивного комплекса «Юбилейный» и окончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Как рассказала пресс-атташе «Сахалинских Акул», команды начали проявлять активность уже со старта периода. Не прошло и двух минут, как «динамовцы» заработали первое удаление. «Сахалинские Акулы» расставились в зоне соперника, но вскоре потеряли инициативу и не смогли реализовать лишнего. Гостям вновь выпал шанс перевесить чашу весов на свою сторону: Ирицян Арман получил 2хминутный и дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи. Но что-то пошло не так и «бело-голубые» в меньшинстве распечатали ворота Григория Колупаева. Следом хозяева записали ещё две шайбы на свой счёт, после чего Колупаева в рамке заменил Кирилл Кузьменко. Остаток периода команды провели без голов.

Во второй двадцатиминутке гости начали проявляться активнее, раз за разом атакуя ворота противника. Но шайба будто нарочно не шла в ворота. А вот хозяевам повезло больше: Семён Баринов хотел отдать пасс из-за ворот, но шайба ударилась о Кузьменко и попала в ворота.

"Размочить" счёт «Акулам» удалось лишь в финальном игровом отрезке. С первых минут сахалинцы дали понять сопернику, что не отдадут победу «в сухую». За первые 28 секунд островитяне нанесли 2 броска по воротам Ивана Куликова, но в сетку не попали. А уже к середине периода, получив численное преимущество, реализовали лишнего. С передач Руслана Ахметвалиева и Дмитрия Жеребкина Виктор Башлаев забросил шайбу в ворота «бело-голубых». Счет игры - 4:1 (3:0, 1:0, 0:1).

Уже сегодня, 8 февраля в 21:00 по сахалинскому времени команды встретятся в ответном матче. Трансляция встречи будет традиционно проходить на Youtube-канале МХЛ.