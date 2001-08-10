Австрийские паралимпийцы прибыли на Сахалин

Паралимпийская сборная команда Австрии по горнолыжному спорту прилетела в островной регион для участия в Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020». Об этом сообщает областное министерство спорта.

Защищать честь своей страны на предстоящих соревнованиях будут Томас Грочар, Нико Паянщич, а также победитель и призёр Паралимпийских игр в Сочи и Пхёнчхане Маркус Зальхер. Сейчас в островной регион прибыли двое спортсменов. Томас Грочар прилетит для участия в Этапе Кубка мира 13 февраля.

- Я уже посещал Сахалин прежде. Это было два года назад, во время проведения соревнований Far East Cup. Тогда мне очень понравились склоны «Горного воздуха» - организаторы проделали замечательную работу. Надеюсь, на Этапе Кубка мира будет ещё лучше, - рассказал главный тренер паралимпийской сборной команды Австрии Маркус Гутенбруннер.

По словам спортсменов, во время подготовки они делали упор на скоростной спуск. На соревнованиях они постараются показать свои наилучшие результаты.

Напомним, Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020» пройдёт с 9 по 21 февраля. В соревнованиях примут участие около 40 спортсменов из 10 стран мира.