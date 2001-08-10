Паралимпийцы опробовали трассу Спортивную
Первая официальная тренировка спортсменов в рамках Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020» прошла на трассе Спортивной "Горного воздуха" в минувшие выходные. Об этом сообщает региональное минспорта.
Атлеты начали подготовку к первой предстоящей дисциплине – скоростному спуску, который состоится 12 февраля. Склон протестировали спортсмены сборных команд США, Норвегии, Польши, Австрии, Италии, Франции, Словакии и России.
- Я живу на Аляске, но даже у нас такие морозы бывают очень редко. Однако, трассой я очень доволен. Приятно обкатать новый склон в новом месте. На соревнованиях я выложусь на максимум, - поделился впечатлениями спортсмен сборной команды США Эндрю Курка.
Однако, не всем горнолыжникам сегодняшняя погода показалось морозной.
- Такие холода для Норвегии вполне нормальны, однако я не ожидал увидеть такой климат на Сахалине. Но это, наверное, лишь потому что я ничего не знал о вашем регионе. Сейчас я отрабатываю скоростной спуск, но я также сегодня опробую ваши другие склоны в свободном катании, - рассказал норвежский горнолыжник Йеспер Салтвик Педерсен.
Официальные тренировки паралимпийцев продолжатся 10 и 11 февраля. Все самые свежие новости, фотографии и видео об Этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин 2020» можно посмотреть на сайте http://worldcup-sakhalin.org/.
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