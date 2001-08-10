«Сахалинские Акулы» потерпели второе поражение на выезде
Ответный матч «Сахалинских Акул» против «Динамо-Москва» состоялся в Твери в минувшую субботу, 8 февраля.
Как рассказала пресс-атташе островной команды, в первом матче серии с «Динамо» сахалинская команда играла очень дисциплинированно, получив первое удаление лишь под конец финального периода. Чего не скажешь о второй встрече. Уже на первых минутах «Акулы» остались в меньшинстве, но смогли выстоять. Затем шанс реализовать лишнего дважды выпал островитянам, и одним из них они сумели воспользоваться. С передач Руслана Ахметвалиева и Даниила Купцова Ярослав Ткачёв открыл счёт встречи. Чуть больше минуты потребовалось «бело-голубым», чтобы отыграться. Валентин Никоноров сравнивает цифры на табло, а за 10 секунд до перерыва Михаил Бицадзе забросил второй гол в раздевалку сахалинцам.
В начале 2 периода «Акулы» вновь дважды овладевают численным преимуществом, но и в этот раз больше повезло «Динамовцам»: тритий гол на своё счёт записал Марк Кацевич. Затем, уже в равных составах, в воротах гостей побывала и четвертая шайба. Кирилл Кузьменко сменил Григория Колупаева в рамке островитян. Голкиперу удавалось неоднократно спасать свою команду, но под занавес двадцатиминутки «бело-голубые» прорвали оборону гостей, оказавшись в большинстве. 5:1 на табло.
Третий игровой отрезок начался с ещё одного гола, и вновь в воротах островной команды. А к середине периода «динамовцы» оказались проворнее сахалинцев и в 7 раз. Однако, «Сахалинским Акулам» всё же удалось проявить характер и отквитать ещё 1 шайбу. Ближе к концу встречи Егор Курилкин поразил ворота Ивана Куликова. Ассистировали Даниил Глухарёв и Александр Баранов.
После серии с московским «Динамо» «Сахалинские Акулы» отправились в Санкт-Петербург. Там 10 и 11 февраля островной коллектив сыграет с лидером Западной конференции Париматч чемпионата МХЛ «СКА-1946». Счет игры - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1).
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