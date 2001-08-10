Свыше пяти тысяч островитян вышли на «Лыжню России»

Центром 38-ой всероссийской лыжной гонки стало село Троицкое Анивского района. Несмотря на морозную погоду, накануне на трассы вышли спортсмены и любители беговых лыж разных возрастов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Соревнования проходили в четырех категориях: мальчики и девочки 2013 года рождения и младше, юноши и девушки 2007-2012 годов рождения, юноши и девушки 2002 года рождения и моложе, а также мужчины и женщины 2001 года рождения и старше. В зависимости от возрастной группы, сахалинцы бежали одну из четырех дистанций: 200 метров, 2, 5 или 10 километров.

– В «Лыжне России» я принимаю участие уже несколько лет подряд. Бег на лыжах – мой любимый зимний вид спорта. Но это первый год, когда мы решили участвовать всей семьей. Наша дочь пробежит 200 метров, а мы с мужем попробуем преодолеть 5 километров. Главное для нас, как говорится, не победа, а участие, – поделилась на старте участница «Лыжни России» Елена Никулина.

По итогам соревнований, победителем среди мальчиков на дистанции 200 метров стал Михаил Паша, на втором месте расположился Кирилл Веенов, на третьем – Роман Черкасов. Среди девочек лучший результат показала Анна Бородина, за ней финишировала Ульяна Багмут, тройку лидеров замкнула Анна Николаева.

На дистанции 2 километра среди юношей победу одержал Михаил Заярный, вторым стал Роберт Ким, почетное третье место у Григория Цакуряна. Золото у девушек получила Полина Тен, серебро досталось Светозаре Улитиной, бронза – Алине Видякиной.

Быстрей всех 5-километровую дистанцию преодолел Максим Косарев, вторым стал Илья Кудрин, на третьем месте – Никита Бородин. Лучший результат среди девушек показала Анна Кожинова, на второй позиции – Ульяна Николова, почетное третье – у Елизаветы Пуненковой.

Иван Кустов стал обладателем золотой награды на дистанции 10 километров среди мужчин, серебряный призер – Дмитрий Туктаров, бронза – у Александра Пальникова. Среди женщин победила Кристина Зыкова, обладательницей серебряной награды стала Наталья Львова, бронзовая медаль у Олеси Юрченко.

Все призеры соревнований получили кубки, медали и дипломы Министерства спорта Российской Федерации. Спортсмены, занявшие первые места на 5-километровой дистанции, выиграли сертификаты на бесплатное обучение в автошколе ДОСААФ на водительское удостоверение категории «В». Победителям на дистанции 10 километров вручили сертификаты на годовой абонемент в один из фитнес-клубов Южно-Сахалинска.

Отдельно отметили еще двух спортсменов. Гордей Витюцкий 2017 года рождения стал самым юным участником соревнований. А старший лыжником в этот день – Иван Кулешов 1939 года рождения.

На «Лыжню России» сегодня вышли не только в Троицком, но и в районах Сахалинской области и в 73 регионах страны. Ежегодно десятки тысяч жителей России всех возрастов и уровня спортивной подготовки собираются вместе, чтобы преодолеть дистанции, пообщаться с единомышленниками, зарядиться энергией и хорошим настроением.