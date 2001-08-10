Островные спортсменки отправятся на первенство России

Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди девушек до 16 лет завершилось во Владивостоке. Участницами соревнований стали спортсменки 14-15 лет из Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской Автономной, Амурской и Сахалинской областей.

Как сообщили в региональном минспорта, в весовой категории до 36 кг первенствовала Виктория Морозова из Невельска (тренеры Григорий Гоков и Олег Джелиев). Ее успех повторила Анна Боева из Анивы, выступавшая в весе до 70 кг (тренеры Виталий Симановский и Бадмажап Яглинов). А в категории до 50 кг второе место заняла Арина Яковлева из Корсакова (тренеры Хамзат Хамидов и Владимир Парохин).

- Островные спортсменки завоевали право выступить на первенстве России среди девушек до 16 лет. Оно пройдет в апреле этого года в Новосибирске, - отметил старший тренер островной сборной Виталий Симановский.