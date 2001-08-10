Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2020
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15:54, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские «рукопашники» взяли шесть медалей на соревнованиях в Хабаровске

Открытые чемпионат и первенство ДФО по армейскому рукопашному бою завершились в Хабаровске. Состязания были посвящены памяти заслуженного тренера России, мастера спорта СССР В.А. Зборовского. Об этом сообщает островное министерство спорта.

- Участниками соревнований были свыше 350 спортсменов, представлявших Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Еврейскую Автономную, Магаданскую, Сахалинскую области, - пояснили в областной федерации армейского рукопашного боя.

В составе островной сборной в Хабаровске выступали десять спортсменов. Им удалось завоевать шесть медалей.

Победителем стал Антон Самохвалов. Серебряные награды в активе Максима Веремьева, Евгения Сенотрусова. Бронзовые призеры – Роман Шагинян, Артем Мордасов и Алексей Ганага.

- Победители получили пояса чемпионов, кубки, грамоты и медали. Призерам вручили кубки, грамоты и медали, - сказал президент Сахалинской федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.

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