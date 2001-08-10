Юные сахалинские спортсменки потренировались с японцами

Серия мастер-классов под руководством японских тренеров Намико Ишида и Юи Кобаяши прошла на отделении чир спорта в сахалинской спортивной школе «Кристалл». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Тренеры японской команды по чир спорту «KASHIWA GOLDEN HAWKS» из города Кашива прибыли в Южно-Сахалинск уже во второй раз.

Дружба японских и сахалинских команд ведет свое начало с 2017 года, когда наши спортсмены выступали на чемпионате Азии по черлидингу, где и познакомились с японскими коллегами. Это знакомство имело продолжение. Так, летом 2018 года несколько членов японской команды вместе с тренером Йоши Осаги впервые посетили Сахалин с целью обмена опытом и работы с командой «Кристалл-Грэйс». Осенью того же года состоялся ответный визит островных спортсменок в Японию, где они приняли участие в международных учебно-тренировочных сборах. Для сахалинских представителей чир спорта это был один из самых запоминающихся мастер-классов, открывший дорогу к спорту совершенно нового уровня.

Воспитанники тренеров команды «KASHIWA GOLDEN HAWKS» являются чемпионами мира по чир спорту, а также многократными победителями и призерами различных соревнований международного уровня.

В этом году тренеры команды «KASHIWA GOLDEN HAWKS» вновь посетили Южно-Сахалинск. В течение трех дней они занимались подготовкой танцевальных двоек Эльвиры Барановой и Ким Ю Ми, Арины Юн и Яны Кривобоковой, Алексы Юн и Миланы Меркуловой, а также работали с юниорской командой в «чир пом фристайле».

– На тренировках мы совершенствовали новые базовые элементы, применяли новую технику работы, согласно современным тенденциям развития чир спорта, – рассказывает руководитель сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Сейчас у сахалинской команды по чир спорту активная пора подготовки к чемпионату и первенству России по чир спорту. Они пройдут с 21 по 24 февраля в Москве. Поэтому проведение серии мастер-классов стало отличным стимулом для спортсменок.