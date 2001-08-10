Около 200 юных сахалинцев собрали соревнования на горе Парковой

Первые в этом году соревнования по горнолыжному спорту прошли на склонах горы Парковой в Южно-Сахалинске. Около двухсот воспитанников отделения по горнолыжному спорту спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду соревновались в дисциплине «слалом-гигант» на трассе средней сложности длинной 850 метров.

Как сообщает городской департамент по делам молодежи, спорту и туризму, на старт вышли самые юные спортсмены, участвующие в двух возрастных категориях 9-10 лет и 11-12 лет. Для некоторых участников соревнования стали первыми в их спортивном опыте.

По итогам соревнований первое место в возрастной категории 9-10 лет занял Егор Сычев, серебро досталось Данилу Луценко, бронза у Даниила Калашникова. Среди девушек в этой же возрастной группе победительницей стала Виктория Иванушко, немного отстала от лидера Дарья Демешена, замкнула тройку лидеров Полина Костыренко.

Среди спортсменов 11-12 лет первым к финишу пришел Максим Павлов, вторым стал Егор Клапцов, замкнул тройку лидеров Александр Федоров. У девушек самой быстрой оказалась Вероника Паняева, серебро завоевала Маргарита Траян, третье место досталось Анастасии Немцовой.