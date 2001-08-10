«Сахалинские Акулы» уступили лидеру «СКА-1946» в Санкт-Петербурге

Первый матч серии против «СКА-1946» в Санкт-Петербурге провели «Сахалинские Акулы» накануне, 10 февраля. Встреча окончилась победой хозяев со счётом 4:2, сообщает пресс-атташе островной команды.

С самого начала матча команды играли на равных. «СКА-1946» дважды на старте имели численное преимущество перед гостями, но поразить ворота Григория Колупаева так и не смогли. Однако уже к середине первого периода в них оказалось 2 шайбы, одна из которых была заброшена в большинстве хозяев. К концу двадцатиминутки «сорок шестые» усилиями Максима Кровякова вновь увеличили разрыв в счёте.

Во втором периоде команды стали действовать жёстче, что не могло сказаться на игре. Игроки с обоих сторон неоднократно оказывались на грани фола, а некоторые из них всё же нарушали правила, отправляясь поочерёдно в штрафной бокс. Одно из таких удалений обернулось четвёртой шайбой в воротах «Сахалинских Акул». Однако ответ не заставил себя долго ждать. Меньше минуты понадобилось Егору Агееву, чтобы размочить счёт. Пройдя с шайбой из своей зоны, нападающий совершил бросок с левого края и попал прямо в цель. После гола «Акулы» воодушевились и стали проявляться активнее, однако до перерыва забить гол им так и не удалось.

Сократить разницу в цифрах на табло гости смогли лишь за 3 минуты до финальной сирены. Александр Гордин заработал дисциплинарный штраф, оставив петербуржцев в меньшинстве, а островитяне реализовали лишнего: с передач Руслана Ахметвалиева и Владимира Кротова шайбу в ворота хозяев забросил Дмитрий Жеребкин. Все силы «Акулы» бросили на то, чтобы попытаться перевести встречу в овертайм, но, увы, времени для этого было недостаточно.

Не смотря на поражение островного коллектива, победа «сорок шестым» далась непросто. Счет игры - 4:2 (3:0, 1:1, 0:1) в пользу "СКА-1946".

Вторая встреча команд состоится сегодня, 11 февраля. Начало в 3:00 по сахалинскому времени.