Островные легкоатлеты успешно выступили на соревнованиях в Волгограде

Первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет состоялось в Волгограде. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов из 61 региона России.

Как сообщили в региональном минспорта, в команде Сахалинской области выступили три спортсменки: Кристина Титаева и Алиса Платонова, представляющие Южно-Cахалинск, а также холмчанка Валерия Тепун.

Кристина Титаева на дистанции 60 метров заняла 3-е место, показав результат 7,56 секунд. Девушка установила новый рекорд области. Тренер спортсменки - Жижикин А.Н.

Алиса Платонова на дистанции 200 метро заняла 16-е место, показав результат 25,67 секунд. Девушка поставила личный рекорд. А в беге на 400 метров сахалинка заняла 25-е место с результатом 58,61 секунд. Тренер спортсменки - Шапкина Н.В.

Валерия Тепун на дистанции 60 метров показала результат 7,97 секунд. Она заняла 22-е место. Тренеры девушки - Фролова О.А., Рехмонен М.Н. и Рехмонен С.В.