Сахалинцы завоевали четыре бронзы на состязаниях по длинным метаниям

Всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти Анатолия Лунева состоялись в Адлере. Они являются традиционными и проводятся уже 25 лет подряд, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерство спорта.

Сахалинскую область на этих состязаниях представила команда из четырех легкоатлетов. Свои силы показали Елизавета Карандаева, Владислав Гаврилов и Вадим Бубнов.

По итогам состязаний Елизавета Карандаева заняла третье место с результатом 31.17. Дмитрий Зимин также завоевал бронзу. Спортсмен показал результат 52.74. Владислав Гаврилов поставил личный рекорд с результатом 54.06. Сахалинец занял третье место. Дмитрий Бубнов также получил бронзу, он показал результат 55.14.