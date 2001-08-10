Тихоокеанское
информационное агентство
12 Февраля 2020
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16:20, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали четыре бронзы на состязаниях по длинным метаниям

Всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти Анатолия Лунева состоялись в Адлере. Они являются традиционными и проводятся уже 25 лет подряд,  сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерство спорта.

Сахалинскую область на этих состязаниях представила команда из четырех легкоатлетов. Свои силы показали Елизавета Карандаева, Владислав Гаврилов и Вадим Бубнов.

По итогам состязаний Елизавета Карандаева заняла третье место с результатом 31.17. Дмитрий Зимин также завоевал бронзу. Спортсмен показал результат 52.74. Владислав Гаврилов поставил личный рекорд с результатом 54.06. Сахалинец занял третье место. Дмитрий Бубнов также получил бронзу, он показал результат 55.14.

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