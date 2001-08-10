Сахалинские каратисты завоевали четыре бронзы на первенстве Европы

Первенство Европы по каратэ WKF 2020 - один из престижнейших турниров среди каратистов до 21 года - состоялось в Будапеште.

Как ТИА "Острова" сообщили в сахалинском минспорта, за медали боролись 1185 спортсменов из 52 стран. Сборную России представляли 35 каратистов. Попасть в их число – уже большая победа. Отбор проходил по результатам соревнований всероссийского уровня «Надежды России». А после свою профпригодность кандидаты на попадание в национальную команду доказывали на общих учебно-тренировочных сборах в Парамоново. По итогам заключительного этапа пятеро сахалинских каратистов в составе национальной команды страны отправились в Будапешт.

Спортсмены СШОР восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Асиман Мамедов, Ахмед Ахмедов и Константин Коковуров завоевали бронзовые медали в своих категориях в дисциплине кумитэ. Единственной девушкой среди сахалинцев была воспитанница СШОР ВВЕ, студентка Сахалинского государственного университета Жанна Костюшкина. 17-летняя спортсменка ни на шаг не отстала от партнёров по команде, также завоевав бронзу, которая для спортсменки стала первой наградой такого высокого уровня. Для ее достижения Жанна одержала четыре победы в пяти боях, не оставив шансов португалке Лее Баррош (3:0) в поединке за третье место.

Еще один воспитанник СШОР ВВЕ и студент СахГУ – Ли Ен Бок, к сожалению, не смог пробиться на пьедестал почета первенства Европы.

Награды сахалинцев стали весомым подспорьем для копилки сборной России, в которой по окончанию соревнований оказалась одна золотая, три серебряных и восемь бронзовых медалей. А в медальном зачете команда с триколором на груди заняла девятое место.