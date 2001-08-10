Сахалинец взял серебро чемпионата ДФО по киокусинкай

Чемпионат и первенство ДФО по киокусинкай завершились в Хабаровске. Состязания получились самыми масштабными за всю историю их проведения. Участниками стали свыше 700 спортсменов со всего Дальнего Востока, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на сахалинское министерство спорта.

В первый соревновательный день состоялись первенство и чемпионат ДФО по ката (технический комплекс) и первенство по кумитэ (контактный поединок) среди юношей и девушек 12-13 лет. На второй день были запланированы выступления ката-групп и поединки в категориях 12-17 лет, мужчины, женщины, ветераны.

- Ката – это предполагаемый бой с противником. Бойцы демонстрировали технические навыки, которые оценивали судьи. Это отдельная дисциплина, за которую также получают звания и разряды, - говорит председатель оргкомитета соревнований Роман Семченко.

Успешно выступил в чемпионате Александр Фесь. Подопечный тренера Бориса Со занял второе место в кумитэ (весовая категория свыше 90 кг).

В программу соревнований входили также тренировочные мероприятия со сдачей экзаменов на кю и даны. Тренировочным процессом руководил двукратный чемпион мира в средней весовой категории, обладатель приза за лучшую технику абсолютного чемпионата Японии, один из самых виртуозных бойцов мирового киокушина - сенсей Зенжуро Мори.

Островные специалисты успешно справились с испытаниями. Экзамен на 3 дан сдал представитель Холмской спортивной федерации Юрий Титов, став, таким образом, сэнсеем (то есть, учителем). На 2 дан черный пояс сдал экзамен Вячеслав Василишин, на первый дан чёрный пояс – Владислав Хан, Борис И, Сергей Черепанов. А их тренер Борис Со сдал экзамен на 5 дан черный пояс.