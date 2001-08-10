«Сахалинские Акулы» во второй раз уступили «СКА-1946» в Санкт-Петербурге

«Сахалинские Акулы» вновь встретились со «СКА-1946» в Санкт-Петербурге накануне, 11 февраля.

Как пишет пресс-атташе островной команды, достаточно активно команды действовали в первом периоде. Дважды в большинстве оказывались «сорок шестые», однако прорвать оборону «Акул» им не удалось. Опасными атаками обменивались команды, но Григорий Колупаев («Сахалинские Акулы») и Кирилл Обыскалов («СКА-1946») были на чеку. Оба соперника удалились на перерыв с нулями на табло.

В начале второй двадцатиминутки «Акулам» завладели численным преимуществом, но реализовать его не смогли. А вот в равных составах островитянам удалось сыграть лучше. Точным броском Владимир Кротов поразил пустой угол ворот «армейцев». Однако те не заставили себя долго ждать и через 2 с небольшим минуты Александр Гордин сравнял счёт в большинстве. Команды создавали опасные моменты в зонах друг друга, но это не увенчалось успехом ни для кого.

Исход матча решился в третьем игровом отрезке. В первой половине финальной двадцатиминутки "армейцы" записали на свой счёт ещё один гол. «Акулы» попытались сразу же ответить, но шайба в ворота не шла. По мере приближения к завершению матча сахалинский коллектив усиливал натиск, менял голкипера на шестого полевого игрока, но всё тщетно. Игра закончилась в основное время со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Сахалинские Акулы» возвращаются домой и уже на этой неделе проведут первый матч домашней серии. В предстоящее воскресенье, 16 февраля островной коллектив примет на льду «Арены Сити» череповецкий «Алмаз». Начало в 14:00.