Российские паралимпийцы взяли три медали первого дня Этапа Кубка мира
Первый день соревнований Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» завершился в остовной столице. Накануне 23 спортсмена из девяти стран мира состязались в дисциплине скоростной спуск на трассе Спортивной СТК «Горный воздух», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.
- Сегодня погода просто замечательная. Гораздо теплей по сравнению с предыдущими днями тренировок. Плюс поднялся ветер, но это не должно помешать моему спуску, - рассказывает спортсмен сборной США Эндрю Курка. – Не так давно я был на соревнованиях во Франции, там стоял такой шквальный ветер, я стартовал одним из последних и показал лучший результат. Но как только я финишировал, ветер прекратился и трое последних горнолыжников обошли меня, заняв все призовые места.
По итогам первого дня соревнований победителем в дисциплине скоростной спуск категории «мужчины стоя» стал Артур Боше из Франции, на второй строчке расположился австриец Маркус Зальхер, тройку лидеров замкнул наш соотечественник Алексей Бугаев. Среди женщин лучший результат показала француженка Мари Боше, серебро досталось россиянке Варваре Ворончихиной, бронза ушла к Бинье Шмитд, представляющей Швейцарию.
В категории «мужчины сидя» до финиша смог добраться лишь один спортсмен из четырёх – норвежец Йеспер Педерсен. Лори Стивенс оказалась победителем в аналогичной категории среди женщин.
Среди слабовидящих награду высшей пробы забрал спортсмен сборной Словакии Мирослав Хараус, серебряная медаль досталась итальянцу Джакомо Бертаньолли, бронзовая медаль ушла к россиянину Ивану Францеву.
Таким образом по итогам первого дня соревнований в копилке сборной команды России оказались одна серебряная и две бронзовые награды.
Сегодня и завтра спортсмены продолжат состязаться в скоростном спуске.
Все самые свежие новости о соревнованиях, фото, видео и прямую трансляцию можно посмотреть на сайте worldcup-sakhalin.org. Также следить за ходом состязаний в прямом эфире можно на экранах, расположенных на нижней станции «Горного воздуха», площади Ленина и лыже-биатлонном комплексе.
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