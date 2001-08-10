Прямую трансляцию этапа Кубка мира на Сахалине посмотрели 2,5 тысяч человек
Первый день официальных стартов соревнований этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» посмотрело 2,5 тысячи человек. Жители разных стран мира наблюдали прямую трансляцию на YouTube-канале Paralympic Games, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Запись трансляции на русском языке можно будет увидеть сегодня вечером после 22:00 на YouTube-канале «ОТВ-Сахалин», а также 13 февраля на телеканале «ОТВ-Сахалин» в 20:30. Комментировать гонки будут Андрей Симонов с телеканала «Матч ТВ».
Сегодня, 13 февраля соревнования стартуют в 12:00. Болельщики могут посмотреть состязания на трибунах в районе финишной зоны трассы «Спортивная», а также в прямой трансляции на большом экране сцены, где проходила церемония открытия состязаний. Площадка на входной группе СТК «Горный воздух» оборудована трибунами на 270 посадочных мест. Кроме того, соревнования транслируются на видеоэкранах, расположенных на площади Ленина Южно-Сахалинска.
Церемония награждения победителей и призёров состоится в 14:00. В 13:30 посетителей горнолыжного конкурса ждёт развлекательная программа, а также розыгрыш призов и подарков – брендовая сувенирная продукция этапа Кубка мира «Сахалин 2020», а также шапочки, настольные игры для всей семьи.
Напомним, Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» проходит с 9 по 21 февраля. В ярких и захватывающих гонках принимают участие паралимпийцы из 10 стран мира. Всю информацию о мероприятии, включая расписание, новости, фото, видео, результаты соревнований и прямую трансляцию можно посмотреть на сайте worldcup-sakhalin.org.
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