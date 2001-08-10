Сахалинские волейболистки стали победительницами первенства ДФО
Первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу «Летающий мяч» среди девушек 2006-2007 г.р. завершилось в Чите. В соревнованиях приняли участие команды из Республики Бурятия, Еврейской Автономной, Амурской, Сахалинской областей, Хабаровского и Забайкальского краёв.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорта, состязания проходили на площадках Забайкальского детско-юношеского центра «Олимпиец» и спортивного зала Читинской Государственной медицинской академии. Победителя и призеров определили по круговой системе.
- Забайкалье впервые приняло соревнования «Летающий мяч», которые проводится среди юношей и девушек младшего возраста, - пояснил председатель краевой федерации волейбола, главный судья соревнований Виктор Мокиевский.
Сахалинскую область представляла сборная команда, в которую были включены воспитанницы четырех тренеров (Марина Захарова, Елена Дробот, Екатерина Бронникова, Игорь Абдрахманов).
Островитянки начали состязания с поражения от Амурской области на тай-брейке (2:3). Затем последовали четыре победы над волейболистками из ЕАО (3:0), Хабаровского края (3:1), Бурятии (3:0), Забайкалья (3:1).
В итоге Сахалинская область набрала 9 очков. Столько же оказалось и у хабаровчанок. Однако дополнительные показатели принесли победу в турнире островной команде! Победительницами первенства ДФО стали Анастасия и Екатерина Ежиковы, Арина Забеганова, София Шорина, Виктория Огнева, Софья и Ульяна Яковлевы, Варвара Холоднякова, Милана Стеренчук, Татьяна Вострухина, София Портных. Теперь им предстоит подготовка к первенству страны.
Добавим, что организаторы соревнований определили MVP турнира. Ими были признаны:
- Лучший пасующий – Алина Коченюк (Хабаровский край);
- Лучший диагональный – Анастасия Ёжикова (Сахалинская область);
- Лучший блокирующий – Александра Семёнова (Хабаровский край) и Ася Сазонова (Забайкальский край);
- Лучший нападающий – Инна Дарова (Забайкальский край) и Карина Игнатова (Хабаровский край);
- Лучший защитник – Татьяна Вострухина (Сахалинская область);
- Лучший игрок – Милана Стеренчук (Сахалинская область).
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