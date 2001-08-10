Бронзовые медали завоевали южно-сахалинские тхэквондисты на состязаниях в Турции

Воспитанники отделения тхеквондо муниципальной СШОР по греко-римской борьбе под руководством тренеров Дениса Ким и Дениса Джединга приняли участие в международных соревнованиях по тхеквондо «Turkish Open» (7th Turkish Open Taekwondo Tournament, Istanbul-2020). В престижных соревнованиях, которые проходили 3-6 февраля в Стамбуле (Турция) приняли участие более 2000 спортсменов из 50-ти стран.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму Южно-Сахалинска, на рейтинговых соревнованиях город представляли Егор Федоров, Чан Хен Чер, Егор Тихонович, Даниил Ткаченко, И Хе Гын, Альберт Чан и Владислав Федоров.

По итогам соревнований Егор Федоров провел пять поединков и занял третье место в возрастной категории «юниоры», уступив лишь в последнем спарринге оппоненту из Казахстана. «Бронзу» в состязаниях среди «кадетов» завоевал Владислав Федоров. Южно-сахалинский спортсмен провел 4 встречи, уступив только в финальном поединке спортсмену из Германии.

- Совсем немного не хватило остальным нашим ребятам для того, чтобы войти в число призеров, - рассказал тренер отделения тхеквондо СШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска Денис Ким. - Все спортсмены достойно выступили, но на достигнутом мы не останавливаемся. Будем двигаться дальше, впереди много работы над ошибками.