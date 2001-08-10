Список лидеров во второй день сахалинского Этапа Кубка мира не изменился

Второй день соревнований Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» завершён. Накануне спортсмены вновь состязались в дисциплине скоростной спуск. На трассу «Спортивную» «Горного воздуха» вышли 23 спортсмена из девяти стран мира, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Список лидеров соревнований по сравнению с первым днём остался неизменным.

В категории «мужчины стоя» победителем вновь стал Артур Боше из Франции, на вторую ступень пьедестала взошёл австриец Маркус Зальхер, почётное третье место вновь занял россиянин Алексей Бугаев.

- Сегодня я показал хороший заезд и улучшил свой вчерашний результат. Надеюсь, завтра я покажу ещё лучший старт, - рассказал Артур Боше. – Очень приятно, что я во второй раз смог обойти Маркуса Зальхера, он очень серьёзный соперник, а также Алексея Бугаева – его результат очень сложно побить. И я очень горжусь тем, что на пьедестале со мной находятся такие серьёзные конкуренты.

Очередную золотую медаль Этапа Кубка мира в категории «женщины стоя» заработала француженка Мари Боше, серебро вновь досталось отечественной спортсменке Варваре Ворончихиной, замкнула тройку лидеров Бинья Шмидт из Швейцарии.

Среди слабовидящих обладателем золотой награды стал итальянец Джакомо Бертаньолли, второе место занял спортсмен сборной Словакии Мирослав Хараус, на третью ступень пьедестала взошёл россиянин Иван Францев.

Среди сидячих мужчин вновь не все смогли добраться до финиша – на этот раз это американец Эндрю Курка и поляк Игорь Сикорский. Золотую медаль опять получил Йеспер Педерсен из Норвегии. Во второй день соревнований впервые пересёк финишную черту швейцарец Мурат Пели - у него серебряная награда. Это первая награда спортсмена за все Этапы Кубка мира.

- Трасса немного коротковата. Для сидящих спортсменов это не очень хорошо, потому что, основную скорость мы набираем на склоне, но он быстро заканчивается и нам остаётся ехать по прямой, где мы начинаем замедляться, - рассказывает Мурат Пели. – Но трасса всё равно очень интересная, в начале много поворотов, трамплины, которые очень сложно пройти, мне это нравится.

Среди женщин сидя обладательницей золотой награды стала представительница сборной США Лори Стивенс.

Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» продолжится 14 февраля. Спортсмены вновь будут состязаться в дисциплине скоростной спуск.

Все самые свежие новости о соревнованиях, фото, видео и прямую трансляцию можно посмотреть на сайте worldcup-sakhalin.org. Также следить за ходом состязаний в прямом эфире можно на экранах, расположенных на нижней станции «Горного воздуха», площади Ленина и лыже-биатлонном комплексе.