Сахалинцы подарили паралимпийским спортсменам огромное сердце

Праздничный флешмоб, посвящённый Дню влюблённых, прошёл на «Горном воздухе». Воспитанники сахалинской горнолыжной школы и сноуборда развернули на трассе «Запад» огромное сердце, после чего торжественно, держа его в руках, спустились вниз по склону, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное минспорта.

Акцию поддержал известный сахалинский сноубордист, чемпион России по парасноубордкроссу Владимир Игушкин. В 2018 году спортсмен принимал участие в Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

- В этот день мы решили подарить частичку нашей любви и признательности участникам Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту на Сахалине, - говорят организаторы соревнований. – Помимо этого наша праздничная акция выражает любовь к горнолыжному спорту, сноуборду и в целом к зимним видам спорта. Очень символично, что сердце горнолыжникам дарят сноубордисты, тем самым показывая дружбу между двумя направлениями.

Напомним, все самые свежие новости о соревнованиях, фото, видео и прямую трансляцию можно посмотреть на сайте worldcup-sakhalin.org. Также следить за ходом состязаний в прямом эфире можно на экранах, расположенных на нижней станции СТК «Горный воздух», площади Ленина и лыже-биатлонном комплексе.