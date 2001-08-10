В турнире «Спорт против подворотни» победу одержали хоккеисты из Южно-Сахалинска
Областной турнир дворовых команд по хоккею с шайбой «Спорт против подворотни» завершился на Сахалине. В нем приняли участие 12 команд из Охи, Макарова, Невельска, Холмска, Анивы, Долинска, Смирных, Южно-Курильска, Ноглик, Поронайска, Углегорска и областного центра.
По итогам матчей, которые состоялись в Макарове, золото завоевали представители команды «Южный-41». На втором месте оказалась команда «Восток» из Смирных, а на третьем - команда «Анива».
- В финале соревнований «Южный-41» одолели в заключительном периоде спортсменов из команды «Восток» из Смирных со счетом 6:2. В матче за бронзовые награды «Анива» выиграла у макаровской «Виктории» - 4:1, - рассказал автор проекта Андрей Хапочкин.
Лучшим игроком по итогам всех игр стал Святослав Сидельников из команды «Чеховские медведи». Звание лучшего бомбардира получил Марк Бондаренко из Смирных. Лучшим нападающим стал Артем Скрипников из Анивы. Лучший защитник – Кирилл Лотарев из Южно-Сахалинска. Лучшим среди вратарей стал Адам Аюбов из Макарова.
- Проекту исполнилось 15 лет в этом году. Мы рады быть частью такого масштабного события, которое объединяет дворовые команды, - рассказал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального агентства по делам молодежи, отдельно отметили сахалинку, которая забила хет-трик. Специальный приз получила Екатерина Пономарева.
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