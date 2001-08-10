Победители «КЭС-БАСКЕТ» в Южно-Сахалинске отправятся на дальневосточный этап состязаний
Областной этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» завершился в Южно-Сахалинске. Победители турнира получили путевки на дальневосточный этап состязаний.
- Этот сезон уже тринадцатый для проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Ежегодно количество участников турнира неизменно растёт. Сегодня это 18 224 команды из 69 регионов России, а также школьники из Монголии и Киргизии. Вклад островного региона - 105 команд, - рассказал менеджер «КЭС-БАСКЕТ» по Сахалинской области Антон Лазарев.
В финальную часть регионального этапа пробились восемь команд. В течение двух дней они сыграли полуфиналы, а также матчи за третье и первое место.
У девушек в полуфинале СОШ № 7 (Оха) нанесла поражение СОШ № 3 Невельска (47:43). У победительниц самым результативным игроком стала Софья Обрывкина (19 очков), а проигравшим не помогли 32 очка Алины Дудниковой.
Команда СОШ № 6 «Молния 65» из Южно-Сахалинска разгромила баскетболисток из СОШ № 2 Поронайска (92:37). Наибольший вклад в эту победу внесли Виолетта Жадовец (25 очков) и Анна Батаева (20 очков).
Бронзовым призером турнира стала команда СОШ № 3 Невельска, которая в матче за третье место победила СОШ № 2 Поронайска (59:54).
В финале «Молния 65» (СОШ № 6 Южно-Сахалинска) не заметила сопротивления СОШ № 7 Охи, добившись убедительной победы со счетом 86:37. В этой игре Софья Крючкова установили рекорд уик-энда, набрав 46 очков.
Состав команды-победительницы: Маргарита Паршина, Ксения Хватова, Анастасия Мартынова, Ангелина Суран, Светлана Ковач, Софья Сверкунова, Анна Батаева, Райхона Рахимова, Виолетта Жадовец, Александра Полтавченко, Софья Крючкова, Арина Бодрова.
В полуфинале турнира юношей СОШ № 1 Долинска переиграла СОШ № 7 Охи (77:23). А СОШ № 22 Южно-Сахалинска довольно неожиданно уступила СОШ № 5 Углегорска (61:62). После первой четверти лидировали южане (19:12). Однако дальше для них что-то пошло не так, и они не только растранжирили преимущество, но и проиграли. У победителей отметим Вячеслава Алешина (21 очко) и Дмитрия Ворожцова (18 очков).
В матче за третье место СОШ № 22 Южно-Сахалинска была сильнее СОШ №7 Охи (69:41). У победителей больше всех очков набрал Виктор Хейфец (22).
В решающей игре СОШ № 1 Долинска праздновала победу над баскетболистами из СОШ № 5 Углегорска (64:61).
Состав СОШ № 1 Долинска: Дмитрий Свистельников, Иван Брух, Егор Мячин, Олег Стрепов, Алан Хаитаев, Руслан Котельников, Александр Рыбалко, Александр Рудик.
На церемонии награждения лучшие из лучших получили красивые медали, еще более красивые кубки и грамоты. MVP турнира были признаны Светлана Крючкова (в финале: 46 очков, 20 подборов, 6 перехватов, 1 результативная передача) и Александр Рыбалко (27 очков, 13 подборов, 8 перехватов, 2 передачи, 1 блок-шот).
- Команда девушек «Молния-65» (СОШ № 6 Южно-Сахалинска) и СОШ № 1 Долинска (юноши) представят Сахалинскую область на Дальневосточном этапе чемпионата, который пройдет в середине марта в Хабаровске (девушки) и Владивостоке (юноши), - подвел итог турнира президент Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном Минспорте.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
12:18 12 Февраля Система «умных светофоров» заработает в Южно-Сахалинске весной
10:57 12 Февраля Несколько участков дорог отремонтируют в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?