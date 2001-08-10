Победители «КЭС-БАСКЕТ» в Южно-Сахалинске отправятся на дальневосточный этап состязаний

Областной этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» завершился в Южно-Сахалинске. Победители турнира получили путевки на дальневосточный этап состязаний.

- Этот сезон уже тринадцатый для проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Ежегодно количество участников турнира неизменно растёт. Сегодня это 18 224 команды из 69 регионов России, а также школьники из Монголии и Киргизии. Вклад островного региона - 105 команд, - рассказал менеджер «КЭС-БАСКЕТ» по Сахалинской области Антон Лазарев.

В финальную часть регионального этапа пробились восемь команд. В течение двух дней они сыграли полуфиналы, а также матчи за третье и первое место.

У девушек в полуфинале СОШ № 7 (Оха) нанесла поражение СОШ № 3 Невельска (47:43). У победительниц самым результативным игроком стала Софья Обрывкина (19 очков), а проигравшим не помогли 32 очка Алины Дудниковой.

Команда СОШ № 6 «Молния 65» из Южно-Сахалинска разгромила баскетболисток из СОШ № 2 Поронайска (92:37). Наибольший вклад в эту победу внесли Виолетта Жадовец (25 очков) и Анна Батаева (20 очков).

Бронзовым призером турнира стала команда СОШ № 3 Невельска, которая в матче за третье место победила СОШ № 2 Поронайска (59:54).

В финале «Молния 65» (СОШ № 6 Южно-Сахалинска) не заметила сопротивления СОШ № 7 Охи, добившись убедительной победы со счетом 86:37. В этой игре Софья Крючкова установили рекорд уик-энда, набрав 46 очков.

Состав команды-победительницы: Маргарита Паршина, Ксения Хватова, Анастасия Мартынова, Ангелина Суран, Светлана Ковач, Софья Сверкунова, Анна Батаева, Райхона Рахимова, Виолетта Жадовец, Александра Полтавченко, Софья Крючкова, Арина Бодрова.

В полуфинале турнира юношей СОШ № 1 Долинска переиграла СОШ № 7 Охи (77:23). А СОШ № 22 Южно-Сахалинска довольно неожиданно уступила СОШ № 5 Углегорска (61:62). После первой четверти лидировали южане (19:12). Однако дальше для них что-то пошло не так, и они не только растранжирили преимущество, но и проиграли. У победителей отметим Вячеслава Алешина (21 очко) и Дмитрия Ворожцова (18 очков).

В матче за третье место СОШ № 22 Южно-Сахалинска была сильнее СОШ №7 Охи (69:41). У победителей больше всех очков набрал Виктор Хейфец (22).

В решающей игре СОШ № 1 Долинска праздновала победу над баскетболистами из СОШ № 5 Углегорска (64:61).

Состав СОШ № 1 Долинска: Дмитрий Свистельников, Иван Брух, Егор Мячин, Олег Стрепов, Алан Хаитаев, Руслан Котельников, Александр Рыбалко, Александр Рудик.

На церемонии награждения лучшие из лучших получили красивые медали, еще более красивые кубки и грамоты. MVP турнира были признаны Светлана Крючкова (в финале: 46 очков, 20 подборов, 6 перехватов, 1 результативная передача) и Александр Рыбалко (27 очков, 13 подборов, 8 перехватов, 2 передачи, 1 блок-шот).

- Команда девушек «Молния-65» (СОШ № 6 Южно-Сахалинска) и СОШ № 1 Долинска (юноши) представят Сахалинскую область на Дальневосточном этапе чемпионата, который пройдет в середине марта в Хабаровске (девушки) и Владивостоке (юноши), - подвел итог турнира президент Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном Минспорте.