Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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09:34, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Больше 100 юных дзюдоистов посоревнуются в Южно-Сахалинске

Детский турнир по дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества пройдет в Южно-Сахалинске 20 и 21 февраля. Участниками состязаний станут юные дзюдоисты в возрасте от восьми до одиннадцати лет.

- Этот турнир у нас является традиционным, и ежегодно его медали оспаривают свыше 100 спортсменов. Многие из них еще не имеют большого соревновательного опыта. Поэтому очень важно, чтобы у ребят была возможность проверить все, чему они научились на тренировках, в схватках со своими сверстниками. Турнир в честь 23 февраля, организованный областной «СШ самбо и дзюдо», как раз и предоставит им такую возможность, - говорит директор ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш. 

Сильнейшие будут определены в двух возрастных группах. 20 февраля на татами выйдут юноши 8-9 лет. С 08:30 до 09:30 у них пройдет взвешивание, а в 10:30 начнутся схватки. 21 февраля точно в такое же время будут бороться дзюдоисты 10-11 лет, сообщили ТИА "Острова"  в пресс-центре СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

В младшей возрастной группе дзюдоисты разыграют награды в девяти весовых категориях (23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, свыше 44 кг; допуск 500 г), а в старшей – в одиннадцати (26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 55 свыше 55 кг; допуск 500 г).

Увидеть схватки будущих чемпионов можно в спортивном зале ГБУ «СШ самбо и дзюдо» (пр. Победы, 50 «А»). 

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