Сахалинские ветераны и дети ВОВ посоревновались в стрельбе и шахматах

В ежегодном турнире, приуроченном празднованию дня защитника Отечества приняли участие ветераны и дети Великой Отечественной войны и трудового фронта из Анивы, Невельска и Южно-Сахалинска. Почетные участники соревновались в метании гранаты и стрельбе из пневматической винтовки и шахматах на базе стрелкового тира спортивной школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска, расположенного на территории СОШ №3 имени Героя России Сергея Ромашина.

Первым этапом соревнований стала стрельба по мишеням из пневматических винтовок. Самым метким среди мужчин оказался Владимир Мацаков (Невельск), вторым стал Иван Кулешов из Анивы, замкнул тройку лидеров анивчанин Борис Верман.

В стрельбе среди женщин лучше всех результат показала Антонина Мурая (Южно-Сахалинск), на втором месте оказалась Галина Мудрова (Невельск), третьей стала Тамара Антогина (Южно-Сахалинск).

Дальше всех метнул гранату Борис Верман, немного уступил ему Владимир Мацаков, «бронза» досталась Владимиру Попову из Анивы.

Завершающим состязанием для возрастных участников стали интеллектуальные баталии за шахматными досками. Среди женщин первое место заняла Тамара Антогина, «серебро» досталось Галине Мудровой. У мужчин лучший результат показал южносахлинец Юрий Трифонов, второе место занял Владимир Попов, третье место было присуждено Виктору Бредихину из Невельска.

На торжественной церемонии награждения заместитель директора департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Александр Янкин вручил участникам соревнований заслуженные награды и поблагодарил ветеранов, пожелав им здоровья и поздравив с наступающим праздником, сообщили ТИА "Острова" в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска.