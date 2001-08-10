«Сахалинские Акулы» сыграют с действующим чемпионом МХЛ

Заключительная домашняя серия матчей «Сахалинских Акул» в регулярном сезоне Париматч чемпионата МХЛ пройдёт в ЛК «Арена Сити». Соперником островитян станет действующий чемпион МХЛ, а также обладатель кубка Харламаова в сезонах 2015/2016 и 2017/2018, команда из Ярославля «Локо».

Сахалинская команда сейчас располагается на 11 месте турнирной таблицы, набрав 54 очка за 60 игр. Лучшим бомдардиром «хищников» является Руслан Ахметвалиев. В личном зачёте нападающего 43 (15+28) очка за 58 матчей.

История насчитывает 6 встреч команд. «Сахалинским Акулам» удавалось обыграть «Локо» 1 раз в 2015 году по буллитам.

Финальные матчи «Сахалинских Акул» в «Арена Сити» пройдут 20 и 21 февраля в 19:00. Вход для всех желающих свободный, сообщили ТИА "Острова" организаторы.