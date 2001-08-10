На Сахалине выявили сильнейших в гигантском слаломе
Этап Кубка мира по всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» продолжается. Спортсмены завершили состязания в очередной дисциплине – гигантский слалом.
В зачёт шло время, набранное горнолыжниками за два заезда по трассе «Спортивной» на «Горном воздухе». Всего в стартах приняли участие 27 спортсменов из девяти стран.
По итогам соревнований в категории «мужчины стоя» победу одержал представитель американской сборной Томас Чарльз Уолш. Для спортсмена эта медаль стала первой за последние пять лет.
На второй ступени пьедестала расположился француз Артур Боше, тройку лидеров замкнул финн Сантери Киивери. Гигантский слалом стал первой дисциплиной сахалинского этапа Кубка мира, где он принял участие.
В аналогичной категории среди женщин золотая награда досталась россиянке Варваре Ворончихиной. Девушка оставила позади француженку Мари Боше и швейцарку Бинью Шмидт, которые заняли второе и третье места соответственно.
— Гигантский слалом — моя лучшая дисциплина, я настраиваюсь на неё заранее и когда уже еду, то просто кайфую. Тем более такой шикарный склон подготовили, — поделилась впечатлениями Варвара.
Среди слабовидящих мужчин победу одержал спортсмен сборной команды Италии Джакомо Бертаньолли. Второе и третье места заняли россияне: серебро досталось Ивану Францеву, бронза – Валерию Редкозубову.
В этой же категории среди женщин первое место заняла представительница России Юлия Мосова, на второй ступени пьедестала расположилась её соотечественница Лидия Флигиль.
Представитель сборной США Эндрю Курка стал самым быстрым среди сидячих спортсменов, чуть медленнее оказался швейцарец Мурат Пели. В категории «женщины сидя» золотую медаль заработала американка Лори Стивенс.
Все самые свежие новости о соревнованиях, фото, видео и прямую трансляцию можно посмотреть на сайте worldcup-sakhalin.org. Также следить за ходом состязаний в прямом эфире можно на экранах, расположенных на нижней станции СТК "Горный воздух", площади Ленина и лыже-биатлонном комплексе. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
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