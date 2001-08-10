Соревнования по олимпийскому каратэ пройдут в Южно-Сахалинске

Региональные соревнования по каратэ WKF, посвященные Дню защитника Отечества состоятся в спорткомплексе СШОР восточных видов единоборств.

В церемонии открытия примут участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боёв за освобождение Южного Сахалина, почётные граждане Южно-Сахалинска Вячеслав Гаврилов, Владимир Сичкарь и Антонина Мурая.

Первые в этом году областные соревнования пройдут под эгидой министерства спорта Сахалинской области и соберут более 450 спортсменов из Невельска, Холмска, Поронайска, Южно-Курильска и Южно-Сахалинска. В этот день на татами выйдут члены сборных команд России и Сахалинской области - победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта, все спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, проводимые в 2020 году, Спортивная федерация каратэ Сахалинской области и СШОР ВВЕ, посвятили самому главному событию столетия - 75-летию Великой Победы.