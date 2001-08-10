Открытый турнир по самбо пройдет в Корсакове

Корсаков 21 и 22 февраля примет участников открытого турнира по самбо, посвященного памяти летчика героя РФ гвардии майора Романа Николаевича Филиппова. Награды ждут спортсменов двух возрастных групп.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, самбисты определят сильнейших среди юношей 2008-2009 (весовые категории до 28, 32, 35, 38, 42, 46, 50, +50 кг) и 2010-2011 годов рождения (до 21, 23, 26, 28, 31, 34, 38, 42, 46, +50 кг).

Сегодня в 17:00 в СОК «Флагман» (ул. Федько, 1/1) состоится взвешивание участников, а в субботу в 10:00 начнутся схватки юных самбистов.

Свое участие в этих состязаниях уже подтвердили спортсмены из ряда городов. Среди них будут и воспитанники областной «СШ самбо и дзюдо». По словам директора спортучреждения Александра Кардаша, в заявку команды включены 13 спортсменов (тренеры Анастасия и Олег Богдановы).