Сахалинских детей приглашают на отделение фигурного катания
Индивидуальный отбор детей на отделение фигурного катания состоится в Южно-Сахалинске 27 и 28 февраля. Занятия в группах начальной подготовки на бюджетной основе проходят в спортивной школе "Кристалл". Об этом ТИА "Острова" сообщили в спортивной школе.
Тренировки проводит кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Ольга Лысенкова. Для зачисления в группы юным спортсменам необходимо сдать контрольные нормативы. Об этом сообщили в спортивной школе.
График проведения индивидуального отбора:
- 27 февраля в 18:30 (зал хореографии СШ "Кристалл");
- 28 февраля в 18:30 (ледовая арена СШ "Кристалл").
Приём документов проходит до 26 февраля (включительно) в отделе спортивной подготовки СШ "Кристалл" по адресу: ул. Горького, 26 (2 этаж) с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
Перечень документов:
- копия свидетельства о рождении,
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта,
- заявление от родителей на зачисление в группу,
- полис страхования от несчастного случая,
- фотографии 3х4 (4 штуки).
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