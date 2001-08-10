Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2020
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10:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинских детей приглашают на отделение фигурного катания

Индивидуальный отбор детей на отделение фигурного катания состоится в Южно-Сахалинске 27 и 28 февраля. Занятия в группах начальной подготовки на бюджетной основе проходят в спортивной школе "Кристалл". Об этом ТИА "Острова" сообщили в спортивной школе.

Тренировки проводит кандидат в мастера спорта по фигурному катанию Ольга Лысенкова. Для зачисления в группы юным спортсменам  необходимо сдать контрольные нормативы. Об этом сообщили в спортивной школе.

График проведения индивидуального отбора:

  • 27 февраля в 18:30 (зал хореографии СШ "Кристалл");
  • 28 февраля в 18:30 (ледовая арена СШ "Кристалл").

Приём документов проходит до 26 февраля (включительно) в отделе спортивной подготовки СШ "Кристалл" по адресу: ул. Горького, 26 (2 этаж) с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

Перечень документов:

  • копия свидетельства о рождении,
  • медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта,
  • заявление от родителей на зачисление в группу,
  • полис страхования от несчастного случая,
  • фотографии 3х4 (4 штуки).

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