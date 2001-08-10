Праздничный блиц-турнир по шахматам прошел в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске прошел блиц-турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Это был первый этап серии «Гран-При». Его участниками стали 36 шахматистов из областного центра и Корсакова. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном Минспорта.

По замыслу организаторов было сыграно 13 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 3 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход.

«После четырех туров лидировали Константин Сек и Акылбек Кадыров, имевшие 100-процентный результат. В пятом туре жребий свел их в очной партии, где сильнее оказался Сек, игравший черными фигурами. В шестом туре он одержал еще одну победу, закрепив лидерство», - рассказывают в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Однако в седьмом туре Константин Сек проиграл Дмитрию Ден, после чего сыграл вничью с Александром Верховским.

Ден имел шанс вырваться вперед, но проиграл в восьмом туре Рустему Хаджаеву. И даже пять побед на финише не помогли ему исправить упущенное. Сек тоже выиграл пять заключительных партий, что позволило ему занять первое место.

ТОП-5 сильнейших.

1. Константин Сек – 11,5 очков.

2. Дмитрий Ден – 11 очков.

3. Рустем Хаджаев – 10.

4. Альберт Лим – 9.

5. Акылбек Кадыров – 8,5.

Лучший результат среди школьников показал Михаил Парецкий из Корсакова (7,5 очков; 8-е место), среди ветеранов – его тренер Сергей Габрусев (7 очков; 10-е место), среди женщин – Бегимай Кадырова (6 очков; 24-е место).