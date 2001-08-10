Сахалинские борцы посоревновались в Брянске

Сахалинцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе в Брянске. Участие приняли около 200 борцов не старше 16 лет. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном Минспорта.

— Эти соревнования являлись отборочными перед юношеским первенством России, — комментирует Александр Ваулин.

Первое место в весовой категории до 68 кг занял Рустам Мустафаев из Южно-Сахалинска. Он одержал пять побед. Анивчанин Евгений Куликов получил первое место в весе до 100 кг. На его счету четыре победы. В весовой категории до 85 бронзовым призером стал Владимир Смирнов из островной столицы, сообщили в пресс-службе островного Минспорта.

— Рустам Мустафаев и Евгений Куликов выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Кроме того, они завоевали путевки на первенство страны, которое пройдет в апреле в Краснодарском крае, — рассказал старший тренер сахалинской сборной Александр Ваулин.