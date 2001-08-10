Сахалинские сноубордисты привезли 2 медали из Тюмени

Тюмень стала местом проведения III этапа Кубка России по сноуборду в акробатических дисциплинах. Участники определили победителей и призеров в биг-эйре.

- Соревнования состоялись на базе центра спорта и отдыха «Воронинские горки». Ранее планировалось, что этап состоится в рамках ежегодного фестиваля экстремальных видов спорта «Битва на Туре» на набережной, но из-за неблагоприятных погодных условий было принято решение о переносе места проведения турнира. Кроме этого, соревнования среди женщин были отменены из-за недостаточного количества заявок, - пояснили организаторы.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, в итоге наибольшую сумму баллов набрал Никита Нешкин (Сахалинская область). Серебряный призер – Константин Еркаев (Республика Башкортостан), бронзовый - островной сноубордист Юрий Чемодуров.