«Сахалинские акулы» закрыли сезон на домашнем льду
«Сахалинские акулы» закрыли сезон 2019/2020 на домашнем льду. Хоккеисты провели товарищеский матч со сборной островного региона.
В холле «Арены Сити» для болельщиков работали развлекательные зоны с участием спортсменов островной молодёжки. Хоккеисты рисовали акул аквагримом на лицах и руках болельщиков, играли в дженгу и настольный хоккей с детьми. Любой желающий мог также отработать броски шайбы в ворота под руководством профессиональных спортсменов. Хоккеисты провели автограф-сессию.
Как отмечают в пресс-службе «Сахалинских акул», во время матча спортсмены обеих команд показали высокий уровень профессионализма на льду. Они не использовали силовые приёмы. Счёт 8:7 в пользу «молодёжки».
По окончании матча назначили серию буллитов. Станислав Баснев вышел на лёд под песню «Ты просто космос, Стас». Егор Агеев в роли ковбоя проскакал, как на коне, на Даниле Лотине, Георгий Ситников продемонстрировал навыки биатлониста, доехав до ворот с лыжными палками и «выстрелив» в голкипера из клюшки. Дмитрия Жеребкина в тележке вывез капитан Владимир Кротов.
«Сахалинские Акулы» завершили регулярный сезон Париматч чемпионата МХЛ на острове, исполнив песню «Сансара» вместе с работниками клуба и хоккеистами из сборной Сахалинской области.
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