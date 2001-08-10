Сахалинец завоевал бронзу соревнований по горнолыжному спорту в Ташкенте

В Таштаголе проходят чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Накануне участники определили медалистов в слаломе-гиганте.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в заезде женщин островные горнолыжницы в призеры не попали. Лидеры сахалинской сборной Софья Матвеева и Анна Шухова не финишировали в первой попытке. Лучший результат показала Эллина Дьяченко (18-е место).

Гораздо успешнее проявили себя сахалинские спортсмены. В гонке с участием 95 горнолыжников третье время показал Артем Кашинцев, завоевавший таким образом бронзовую медаль чемпионата страны.

Кроме того, он стал победителем юниорского первенства России. Серебряная награда юниорского первенства в активе еще одного островитянина. Отличился Дмитрий Пышкин.

На этом программа соревнований не закончена. Участников ждут еще гонки в слаломе.